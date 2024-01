San Michele in rosa a cento giorni dal Giro

Il conto alla rovescia per la tappa del Giro di Italia è ufficialmente iniziato giovedì pomeriggio con l’illuminazione di colore rosa della chiesa di San Michele.

La 107esima edizione del corsa rosa vedrà quest’anno protagonista Lucca, con l’attesissimo arrivo della quinta tappa.

Come tutte Ie quaranta città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato di rosa come da tradizione i loro monumenti e i loro luoghi più simbolici, per questo iconico count down Lucca ha scelto la chiesa di San Michele, con un effetto suggestivo che ha attratto nella piazza curiosi e visitatori fino a tarda sera.

Il primo scatto è stato quello che si è fatto il sindaco Pardini con i colleghi di giunta Granucci, Santini e Barsanti e il capo di gabinetto Placido.