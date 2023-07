San Martino ospita il concerto di Stefano e Fabio Faggioni, Musica Classica con Sax e Organo!

Giovedi alle 18.30 per la rassegna “Musica in Cattedrale” si terrà un concerto in San Martino, che vedrà protagonisti Stefano e Fabio Faggioni, un duo (Organo e sax) formato

da due fratelli italiani, che oggi svolgono la loro attività musicale in Svizzera con successo. Il sassofono è uno strumento recente, ma per il suo particolare timbro è uno dei più adatti e versatili da

poter abbinare all’organo e questo anche nell’esecuzione del vastissimo repertorio classico, laddove è

richiesta una voce solista.

Il programma prevede una sorta di passeggiata tra le armonie più classiche.

L’ingresso è libero.