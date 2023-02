San Donnino, la ’cura‘ funziona Il viadotto sta tornando a posto

Una buona notizia per le diverse centinaia di automobilisti che ogni giorno transitano da San Donnino, in Comune di Piazza al Serchio. Infatti sono in pieno svolgimento i lavori di ripristino del viadotto, realizzato da Anas nel 2009 e chiuso al transito per motivi di sicurezza dal 28 giugno 2022, avviati grazie allo stanziamento straordinario di 900mila euro della Regione Toscana, deliberato lo scorso novembre, e si parla già di riapertura per la fine del giugno prossimo.

La "cura" dei tecnici della Provincia e dell’impresa "Guidi Gino Spa" di Castelnuovo, incaricata per ripristinare il viadotto, sta dando ottimi risultati. Il sopralluogo dei giorni scorsi sul cantiere ha evidenziato, infatti, la buona risposta dell’impalcato agli interventi di ripristino messi in atto in questi mesi che, passo dopo passo, stanno riportando il viadotto nelle condizioni originarie. Lo "scalino" che si era prodotto, infatti, non c’è più e l’innalzamento della struttura si è praticamente quasi azzerata.

Al sopralluogo erano presenti il presidente della Provincia Luca Menesini, il sindaco di Piazza al Serchio e consigliere provinciale con delega alla viabilità della Garfagnana Andrea Carrari, il dirigente del Settore viabilità della Provincia Pierluigi Saletti ed Andrea Guidi, dirigente dell’impresa "Guidi Gino Spa" di Castelnuovo. Com’è stato spiegato durante il sopralluogo, i lavori hanno riguardato la messa in sicurezza dell’impalcato mediante la posa in opera di nuovi cavi di ancoraggio adeguatamente pretensionati. Un’operazione particolarmente complessa che finora è stata compiuta sul pilone nord del ponte e che dovrà essere replicata anche sul pilone sud. L’intervento svolto finora ha già riportato quasi completamente il ponte nell’assetto originario e l’obiettivo è di concludere gli intervento nei prossimi due mesi per poter poi svolgere tutte le verifiche strutturali necessarie e i collaudi con le prove di carico sul ponte. Da parte del presidente Menesini e del sindaco Carrari un ringraziamento alla Regione Toscana per il fondamentale contributo ai lavori.

"Le soluzioni tecniche adottate – commentano Menesini e Carrari – si sono rivelate giuste e stanno funzionando. E’ stato constatato il riassetto statico della struttura, la scomparsa dello "scalino" che si era formato ed i passi avanti compiuti verso la prossima riapertura del viadotto. Il nostro obiettivo è di togliere le transenne e ripristinare l’attraversamento a giugno, ma in base ai prossimi interventi della ditta e dei successivi collaudi, non escludiamo si possa anticipare di alcune settimane".

Il viadotto venne chiuso al transito dalla Provincia il 28 giugno 2022 a causa di un anomalo innalzamento dell’impalcato che aveva prodotto uno ‘scalino’ sulla sede stradale.

Dino Magistrelli