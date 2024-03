San Concordio, la ciclabile ”inghiottita” dal cantiere

La pericolosità di un incrocio dove la pista ciclopedonale termina improvvisamente a causa di un cantiere è estremamente preoccupante e mette in grave pericolo chiunque stia percorrendo quella strada.

Questa è la situazione che si è verificata a San Cocnordio all’incrocio tra via Consani e via della Formica. Una situazione che costringe i pedoni e i ciclisti ad improvvisare, spingendoli a camminare o a pedalare direttamente sulle corsie automobilistiche, esponendoli a un alto rischio di incidenti. Senza una via sicura e separata dal traffico veicolare, i pedoni e i ciclisti sono costretti a condividere lo spazio con le auto, aumentando notevolmente il rischio di collisioni e incidenti. Inoltre, la presenza di un cantiere che interrompe la continuità della pista ciclopedonale rende la situazione ancora più pericolosa.

Oltre al rischio di essere coinvolti in incidenti con veicoli in transito, i pedoni e i ciclisti che sitrovano in questa zona devono anche fare i conti con potenziali pericoli legati al cantiere stesso, come detriti, materiali da costruzione sparsi o aree non protette.