San Concordio Da stamani attivo il by-pass

Inizia oggi la rivoluzione della viabilità nella zona di viale Europa e San Concordio.

Stamani sarà attivato il bypass davanti alla chiesa di San Concordio per il cantiere di restauro all’ultimo tratto del canale tombato Benassai in corrispondenza con l’incrocio di via Guidiccioni.

Da domani, invece, e fino al 15 agosto resterà totalmente chiuso – giorno e notte - il cavalcaferrovia di Viale Europa e il traffico verrà deviato principalmente sulla variante di San Donato fino a via Città Gemelle e da questa su viale Puccini, via Pisana Vecchia o viale Luporini fino alla circonvallazione e viceversa.