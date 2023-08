Salvini rilancia le Province ”Sì al ritorno dell’elezione diretta“

"Le amministrazioni provinciali elette direttamente dai cittadini? Se tornassero già nel 2024 sarebbe segnale di efficienza": lo ha dichiarato davanti ai giornalisti il ministro dei Lavori Pubblici nonché vicepresidente del consiglio Matteo Salvini che ieri era in Versilia prima per un incontro con i sindaci della zona poi per un’intervista alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.

"Mi chiedono di reintrodurre le Province – ha aggiunto – io da segretario della Lega ne sono straconvinto. Le Province servono per scuole e strade ed è una battaglia che spero di portare al successo. Bisogna tornare all’elezione diretta, con le competenze, la scelta diretta dei cittadini e i soldi perché altrimenti strade provinciali e scuole superiori, che devono essere gestite dalle Province, senza soldi e senza personale non hanno manutenzione".

La Provincia di Lucca da due mandati è scelta solo dai consiglieri comunali eletti sul territorio provinciale e che vede al suo vertice il sindaco di Capannori Luca Menesini – è infatti in scadenza. Nel dicembre prossimo termina il suo mandato e ci saranno tre mesi per indire nuove elezioni con il vecchio metodo, a meno che a Roma il Parlamento non ultimi il progetto di riforma, ora fermo in commissione al Senato. Un provvedimento peraltro complesso, visto che prevede al suo interno anche un federalismo fiscale più spinto.

Nei prossimi mesi, dunque, se la proposta di legge vedrà la luce potrebbe anche essere deciso dal governo di prorogare il mandato delle attuali amministrazioni in carica per giungere all’elezione diretta magari in contemporanea con le Europee del 2024. Se i tempi dovessero essere più lunghi, invece, possibile che anche a Lucca si vada al voto con l’attuale meccanismo. Nel caso di elezione diretta, per il centrosinistra potrebbe correre lo stesso Menesini, mentre in casa del centrodestra il problema non è ancora stato affrontato minimamente. Se invece la riforma dovesse slittare, e quindi l’elezione fosse solo tra i consiglieri comunali in carica, per il centrosinistra potrebbe scendere in campo il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio e per il centrodestra il sindaco del capoluogo Mario Pardini.

Fabrizio Vincenti