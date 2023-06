"Salviamo l’ex scuola" Appello per Vinchiana

Il Comune ha deciso di mettere all’asta (per 100mila euro) l’ex scuola elementare di Vinchiana, chiusa da oltre 22 anni, ma molti abitanti della zona hano dato vita a una raccolta di firme, promossa da Nicola Marcucci, per opporsi a questa decisione.

"La scuola elementare di Vinchiana – sottolineano alcuni abitanti – è un luogo simbolo per molte persone della Brancoleria. Un luogo che è stato testimone degli anni più belli della stragrande maggioranza degli abitanti della zona. Brancoli ha già patito nel passato disastri ambientali: vi ricorderete della frana e quanto dolore vi è stato in questi luoghi con cinque vittime nell’anno 2000. La scuola potrebbe diventare, deve diventare presidio della Protezione Civile, per tenere gli abitanti delle zone in sicurezza con un presidio pubblico, l’ultimo, dopo questo ultimo luogo pubblico rimane il completo abbandono da parte della pubblica amministrazione. Dobbiamo scongiurare questa ennesima sottrazione di libertà dei territori, che vengono depauperati di presidi e di luoghi pubblici per due spiccioli".

“Questa scuola è una delle poche strutture pubbliche che si trova sul territorio di Brancoli – spiega Nicola Marcucci -. Ma per realtà come i paesi della Brancoleria, formate da piccole comunità, certi luoghi, nonostante siano stati pagati con i soldi di tutti, si sentono come propri. Questo perché vengono assiduamente frequentate da tutta la comunità, questa scuola è stata la scuola elementare per molti giovani di Vichiana e dei paesi limitrofi. Era anche un luogo di ritrovo per i ragazzi che giocavano a calcio nel campino adiacente, un luogo nevralgico. Oggi potrebbe ospitare la Protezione civile e altri servizi, restando un luogo dove potersi ritrovare".