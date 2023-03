Salvati 450 pulli e piccoli selvatici nel 2022

A conclusione delle rendicontazioni con i Comuni convenzionati di Lucca, Capannori e Porcari, Anpana Lucca OdV ha reso pubblico il numero di recuperi di pulli e piccoli selvatici effettuati lo scorso anno. È stato un anno particolarmente impegnativo per i volontari di Anpana Lucca che ha visto incombenze diverse tra i 3 Comuni convenzionati: mentre a Porcari la situazione è rimasta quasi invariata (32 animali recuperati), un lieve aumento a Capannori (137 animali recuperati), il forte incremento si è avuto a Lucca, passata dagli 82 animali del 2021 ai 282 del 2022.

In totale, quindi, nel 2022, tra Lucca, Capannori e Porcari, sono stati 451 i pulli e piccoli selvatici recuperati da Anpana Lucca con oltre 20.000 km coperti tra la sede dell’associazione, i luoghi dei recuperi, il trasporto al Cruma (Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici) di Livorno e rientro in sede a Monte S.Quirico. "Purtroppo - fa presente il presidente di Anpana Lucca Angelo Bertocchini - l’aumento dei recuperi su Lucca e Capannori e l’aumento del prezzo del carburante nei mesi estivi, ci ha fatto chiudere in “rosso” il 2022".

Parole di apprezzamento da parte dell’assessore all’Ambiente del Comune di Lucca, Cristina Consani: “In questi ultimi mesi e anni sono stati numerosi, concreti e tangibili gli interventi sul territorio dei volontari di Anpana Lucca, che si sono distinti per impegno e intraprendenza nelle iniziative ordinarie e straordinarie, senza mai perdere di vista quelli i valori fondanti del movimento: ovvero la tutela e salvaguardia dell’ambiente e delle specie animali. Ho appreso con grande piacere del dato riguardante il recupero dei pulli e dei piccoli selvatici orfani, triplicato rispetto al 2021. Numeri che avvalorano il grande lavoro, impegno e presenza sul territorio. Come amministrazione supportiamo e incoraggiamo fortemente le attività di Anpana, lodevoli anche nei campi di educazione e sensibilizzazione“.

Anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Porcari, Franco Fanucchi, ha rilasciato questa dichiarazione: “I nostri cittadini apprezzano sempre di più il servizio offerto da Anpana per il recupero di pulli e piccoli selvatici, lo dimostra il numero di recuperi effettuati in questi anni a testimonianza di una sempre maggiore sensibilità verso gli animali da parte della cittadinanza. Ringrazio vivamente l’Associazione che ha mantenuto alto il livello di servizio nonostante tutte le difficoltà incontrate dovute al periodo storico che stiamo vivendo”.

Un plauso anche dell’assessore all’Ambiente del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro: “Il servizio di recupero dei pulli, che ha preso il via a Capannori diversi anni fa grazie alla collaborazione e all’impegno dei volontari di Anpana, che ringrazio, è molto importante per il nostro territorio, perché consente di salvare piccoli animali che altrimenti nei primi mesi di vita non riuscirebbero a sopravvivere. Attivarsi per la tutela e la salvaguardia delle diverse specie animali e per la biodiversità è fondamentale anche per garantire l’equilibrio dell’ecosistema del territorio in cui viviamo, già messo a dura prova dalla crisi climatica”.