Salvaguardia servizi sanitari locali Grande partecipazione alla riunione

Erano presenti, compatte, tutte le sei amministrazioni comunali dell’alta Garfagnana interessate alla salvaguardia dei servizi sanitari in zona all’incontro pubblico, svoltosi al Centro civico di Camporgiano. Insieme ai sindaci, altri amministratori e cittadini, erano presenti l’onorevole Riccardo Zucconi, i consiglieri regionali Giovanni Galli e Vittorio Fantozzi, il vicepresidente dell’Unione Comuni Garfagnana Michele Giannini, a nome anche del presidente Andrea Tagliasacchi in visita istituzionale a Manching in Germania, il presidente dell’Unione Comuni Media Valle Marco Remaschi, il dottor Gino Soldati, poi altre persone da tempo impegnate in campo amministrativo e sociale come Marco Bonini, Leonardo Mazzei, Alessandro Nardini, Marcello Massei, e naturalmente i componenti del Comitato civico "Ci sian anche noi altri", detto alla garfagnina. Soddisfazione per la numerosa presenza da parte dei promotori e la consapevolezza di impegnarsi per una giusta causa, ma anche la difficoltà di rapportarsi con Regione e Azienda sanitaria Toscana nord ovest. "Da una parte il punto 3 della delibera della Regione - sottolineano durante la riunione - dove si sottolinea l’impegno per la salvaguardia dei servizi nelle aree interne e dall’altra il comportamento aziendalista dell’Asl sicuramente.

Difficile dunque anche promuovere una manifestazione di protesta, magari con una folta delegazione da inviare a Firenze e a Pisa proprio perché non si pone mai davanti, in maniera franca, l’interlocutore. Intanto i servizi diminuiscono e sono sempre più in difficoltà per la mancanza di personale medico. Sull’ambulanza del 118, ad esempio, come hanno affermato in diversi, il medico a bordo c’è per pochi giorni al mese, come pure si è sempre più in difficoltà a coprire i turni della Guardia medica nella Valle". "Siamo contenti della partecipazione della gente - commentano i promotori della prima ora del comitato, Andrea Campoli e Iacopo Cassettai - e di tutti coloro che hanno preso la parola. Abbiamo visto persone che non avevano mai partecipato agli incontri precedenti e questo è un aspetto molto incoraggiante per il futuro del nostro Comitato".

"Sono uscito dalla riunione - aggiunge Campoli - con la convinzione che la Regione Toscana le direttive le ha date, ma è la Asl Toscana nord ovest che non le mette in pratica e ci considera a questo punto cittadini di serie B. Il Comitato fa ancora appello a tutte le forze politiche. A noi non interessa il colore, vogliamo ottenere solo la sicurezza per la salute dei cittadini dell’Alta Garfagnana".

Dino Magistrelli