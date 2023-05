Salov, bilancio ‘ok‘ nonostante le difficoltà

Il Gruppo Salov, che ha sede e stabilimento a Massarosa e al quale fanno capo i marchi storici del settore oleario Filippo Berio e Sagra, ha archiviato l’esercizio 2022 confermando i volumi di vendita record raggiunti nel 2021 e 2020, pari a circa 120 milioni di litri. Il fatturato consolidato, soprattutto a causa dell’inflazione dei costi di produzione, ha fatto segnare un incremento annuo del 30 per cento, passando da 376.769.000 a 491.456.000 euro e l’Ebitda, dai 19.417.000 euro del 2021, è salito a quota 20.081.000 euro (+4,1%).

"In un anno tanto caotico e travagliato riuscire a confermare tutti i parametri finanziari e reddituali cogliendo il corretto compromesso tra gli aspetti puramente economici, finanziari e di equity non è stato affatto scontato", commenta Fabio Maccari, ad di Salov spa. "Abbiamo – prosegue Maccari – dato prova di essere reattivi nel gestire i vari mercati mantenendo elevato il nostro livello di competitività. Indubbiamente, gli investimenti industriali e le attività commerciali e di marketing messe a terra negli ultimi anni ci hanno ripagato, consentendoci di crescere sia in Italia che all’estero e di non subire passivamente la forte volatilità dei mercati". Nel 2022 ha inoltre concretizzato il proprio percorso sostenibile, iniziato alcuni anni fa, in un Piano di Sostenibilità finalizzato a individuare i pillar e le macro-azioni da sviluppare nel breve e medio periodo per potenziare il proprio sviluppo in questo ambito. Il 2022 sarà rendicontato da Salov con il suo secondo Bilancio di Sostenibilità in uscità a settembre 2023.