Sale la febbre per i saldi "Guardano alla qualità"

Il via ai saldi di giovedì 6 luglio ha registrato nei primi due giorni boom di affluenze. Abbiamo chiesto alle attività del centro storico come hanno percepito l’inizio della stagione degli sconti, e non ci sono dubbi, l’incremento turistico ha garantito un inizio clamoroso delle vendite, confermando l’affluenza in termini di numero superiore a quella dell’anno scorso.

"C’è chi viene apposta per aggiudicarsi articoli scontati - confermano Maria Grazia Pieraccioni e Sonia Da Costa di Sisley -. Per riuscire ad aggiudicarsi articoli di stagione ma con sconti del 3050%". L’andamento in forte crescita del turismo in città garantisce, di conseguenza, anche quello all’interno dei negozi. La città cresce e il commercio con lei. "Nonostante i saldi siano contenuti e selezionati su determinati articoli – racconta Alice Angeli titolare di Badiali Cashmere -, i turisti che entrano curiosi cercano la qualità del prodotto, guardano le etichette e si informano, sono interessati ai prodotti made in Italy".

Con maggiore affluenza, la ricerca della qualità torna ad essere il pilastro del turismo lucchese anche durante i saldi estivi: infatti, ecco che il turismo “buono”, quello tanto atteso dai commercianti che torna a farsi sentire in una città che di turismo vive.

"Dobbiamo anche apprezzare eventi come il Summer Festival - aggiunge Emiliano Guardati di Gigolò&Void - che ogni anno, ma soprattutto quest’estate, riesce a far registrare un aumento incredibile di turisti"

Quello che hanno sottolineato i commercianti è che sono sempre meno i lucchesi in città, e sono meno spinti a ritagliarsi l’abitudine, ormai persa, dell’appuntamento in Fillungo. Nonostante ciò, restano i clienti abituali, che non rinunciano ad apprezzare anche gli articoli non scontati. Ecco, però, che emerge la polemica: l’inizio dei saldi un po’ troppo prematuro che si sovrappone in parte con l’uscita della collezione estiva nei negozi, è per i commercianti un po’ limitante a livello di guadagni e di svalutazione dei prodotti.

"Ci siamo stupiti del fatto che anche i turisti siano al corrente dei saldi, alcuni vengono apposta - concludono Gianluca e Sergio Temagnini di Bobbins -."

E’ quindi il turismo ancora una volta, il protagonista di questa stagione estiva lucchese, anche grazie a i saldi.

Rebecca Graziano