Sale la febbre da Comics Grandi ospiti internazionali per una super edizione

Mancano ancora cinque mesi al ritorno del Lucca Comics & Games, che dall’1 al 5 novembre (se non si calcolano gli eventi collaterali) animeranno la città, insieme ai tanti compagni di viaggio tra cui il gruppo editoriale Qn, che per il secondo anno è media partner dell’evento. Ma gli organizzatori hanno deciso di lasciare poco spazio alla fantasia nella fase preparativa, o comunque di preservarla tutta per quei giorni, svelando con largo anticipo alcuni degli ospiti che saranno protagonisti della prossima edizione. Tra gli annunci più attesi: un ospite d’eccezione che con la sua visione lucida e geniale è capace di raccontare attraverso opere visionarie le complesse sfaccettature del presente. Si sta parlando di Naoki Urasawa, padre di Monster, Twenty century boys e Pltuto, che ha scelto Lucca Comics & Games per la sua prima volta in Italia.

Grazie alla collaborazione con Panini Comics, dal 2 al 5 novembre il Sensei incontrerà i fan in una serie di eventi e firmacopie. Da New York, anche se di sangue irlandese, arriva Garth Ennis. E’ lui, l’artista intimamente legato agli anni ‘90 con il suo stile che mescola ironia e spettacolo sorprendente, il secondo grande ospite del festival, sempre grazie alla collaborazione con Panini Comics e con SaldaPress. Anche per lui sarà una prima volta italiana, motivo per cui ne approfitterà per rimanere durante tutta la durata della kermesse, all’interno della quale sarà possibile vedere dal vivo alcune delle sue tavole più iconiche, in una mostra a Palazzo Ducale. La sfida di quest’anno che porta il festival a indossare i panni di produttore culturale e di contenuti inediti si fa ancora più emozionante perché per la prima volta sarà portata sul palco l’opera di uno straordinario autore internazionale: Blankets di Craig Thompson.

E poi ancora tanti altri nomi, tra cui quelli di chi ha segnato indelebilmente la storia del fumetto mondiale con le loro opere iconiche. Tra questi c’è sicuramente Don Rosa, il padre della Saga di Paperon de’ Paperoni torna a Lucca con Panini Comics, dopo la sua ultima partecipazione nel 2019. E sarà un ritorno anche per Jim Lee, dopo 11 anni dalla sua prima esperienza lucchese. E non è finita qui. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un festival emozionante.

Teresa Scarcella