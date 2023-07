Saldi con shopping sotto le stelle “Ma attenti, c’è il rischio sanzioni“

Tante false partenze, al solito, con richiami e strizzate d’occhio dalle vetrine o per sms, ma la data ufficiale dei saldi estivi è solo una: domani, giovedì 6 luglio quando i negozi del centro resteranno aperti anche in orario serale. E’ una delle iniziative più attese che il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio dedica allo shopping sotto le stelle. Sono quattro gli appuntamenti del “Giovedì di luglio“ con lo shopping serale a prezzi ribassati: oltre a domani le date sono quelle del 13, 20 e 27, con negozi aperti fino a tarda ora e possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei

bar o ristoranti cittadini.

Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, coglie l’occasione per esprimere alcune considerazioni: “Auspichiamo – afferma Lanza – che l’avvio dei saldi possa rappresentare una grande opportunità per tutti, sia dal punto di vista degli imprenditori che dei consumatori. Nell’invitare quest’ultimi a recarsi nelle nostre attività, cogliamo anche l’occasione per ricordare e sottolineare una importante novità normativa entrata in vigore proprio in questi giorni. Con l’articolo 17 - bis del decreto legislativo 26 del 7 marzo 2023 – in vigore da sabato scorso – il Governo è andato ad attuare la direttiva europea 20192161, fissando nuove regole in materia di annunci di riduzione di prezzo valide per tutto l’anno”.

“Uno degli aspetti principali del decreto – prosegue Lanza – riguarda il fatto che il cartellino con esposta la percentuale di sconto praticato su un capo, dovrà tenere conto dell’ultimo prezzo praticato prima di quello nei 30 giorni precedenti. Per fare un esempio: un capo di abbigliamento che 15 giorni prima costava 100 euro e poi è stato abbassato nei giorni precedenti i saldi a 80 euro, con un primo sconto del 20 per cento, se poi subentra un ulteriore ribassamento a 60 euro, dovrà essere accompagnato da un cartellino che parli di uno sconto del 25 per cento. Riferito cioè al precedente prezzo di 80 euro. E non del 40 per cento, riferito ai 100 euro di quindici giorni prima”. “Per questa ragione – termina Lanza – invitiamo tutti i commercianti a prestare la massima attenzione in primis a questa novità, ma anche a tutte le altre contenute nel decreto appena entrato in vigore. Questo onde evitare di incorrere in sanzioni a fronte di eventuali controlli da parte degli organi preposti, ma anche per una questione di chiarezza e correttezza nei confronti dei consumatori”.