Saldi, buona la “prima“ tanta gente in centro per lo shopping serale

Concerto di Bob Dylan e primo giorno di saldi con i negozi del centro aperti fino a mezzanotte, uguale connubio perfetto. Tanta gente in centro, per il giovedì di shopping sotto le stelle lanciato da Confcommercio, e tante persone nei negozi fino a tarda sera. Una bella vivacità anche dal punto di vista degli acquisti, che gli imprenditori sperano sia il primo avvio in scivolata per un buon fine settimana, quello di oggi e domani, sempre all’insegna dei prezzi ribassati. Un appuntamento atteso: in vetrina riduzioni del 30 per cento ma già anche fino al 50 per cento.