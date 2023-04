Saisi la sanità da riorganizzare "Le soluzioni vano trovate con lo sguardo rivolto al futuro"

Dopo i sindaci di Fabbriche di Vergemoli, Borgo a Mozzano e Fosciandora, oggi a parlare è il primo cittadino di Gallicano.

David Saisi, riconfermato primo cittadino di Gallicano nel 2019, ha le idee molto chiare sulla situazione della Sanità nella Valle del Serchio. La sua analisi verte sia sul contesto attuale, con ogni singola e non sottovalutabile emergenza territoriale attiva e più volte enunciata, sia circa una prospettiva futura, che tiene in buon conto le scelte e i percorsi passati, in qualche modo responsabili delle criticità presenti nel quadro odierno.

"Partendo da una delle carenze del settore maggiormente sentite e che rischia di toccare ulteriormente e molto severamente i servizi territoriali, penalizzando i cittadini della Valle - spiega Saisi, evocando le nuove linee guida proposte dalla riforma di Regione Toscana sull’emergenzaurgenza - va ribadito che le soluzioni devono essere trovate sul momento, ma con lo sguardo rivolto anche al futuro. Questo, per stabilizzare situazioni non più da tamponare, bensì sulle quali intervenire strutturalmente. Se non si parte dagli errori passati che hanno prodotto e continuano a produrre criticità sempre crescenti, come l’inserimento del numero chiuso nelle facoltà di Medicina, per esempio, regola che incide sulla carenza di personale medico a disposizione e sicuramente va rivista con celerità. Come, inoltre, sarebbero da verificare, anche i termini dei bandi di concorso per le assunzioni del personale sanitario che dovrebbero essere maggiormente stringenti sulle opzioni di scelta circa le sedi da assegnare. Credo che la parola chiave sia "visione", forse mancata troppo spesso nelle scelte passate. Partendo dall’occasione persa dell’Ospedale Unico, un progetto abbandonato e mai sostituito con investimenti che andassero in una direzione di rafforzamento precisa e netta, anche se molte risorse sono poi state messe in campo per i due ambiti sanitari rimasti, più o meno, operativi nella Valle".

"Fondamentale – prosegue Saisi – resta il potenziamento del Pronto Soccorso, in termini definitivi e con un’accoglienza adeguata alle varie esigenze di urgenza dei cittadini che, però, dovrebbero trovare anche dei punti di prima accoglienza territoriali, operativi al massimo per fornire risposte a problemi di minore entità. Per interventi chirurgici di particolare delicatezza i cittadini potrebbero poi scegliere di recarsi in strutture specializzate nella patologia riscontrata e spostarsi, fermo restando che debba esserci una chiara reciprocità di movimento. Reparti di eccellenza specifici potrebbero essere creati potenziando alcuni servizi già esistenti per renderli punti di riferimento di pazienti di tutta la Regione - chiarisce il sindaco - come per quanto riguarda i percorsi di riabilitazione, solo per fare un esempio, reparto vanto del San Francesco di Barga".

Fiorella Corti