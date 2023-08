Sagra Pascoliana, tutti gli appuntamenti

Si è celebrata domenica una delle più longeve manifestazioni pascoliane esistenti, la Sagra Pascoliana del Passo delle Forbici, presente sul territorio dal 1932. Dopo la commemorazione del suo 91esimo anniversario a Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, con gli interventi delle autorità e del professor Pietro Paolo Angelini sul tema: "La partecipazione di Maria Pascoli alla Sagra Pascoliana dal 1933 al 1939", al Passo delle Forbici è stata celebrata la Santa Messa in memoria di Giovanni Pascoli. Questo, all’interno della cappella dedicata, come l’antica chiesa medievale annessa all’Ospizio costruito poco sotto il passo, a Nostra Signora delle Alpi. La Sagra, organizzata ogni anno dal prof. Pietro Paolo Angelini e dall’Associazione Amici del Liceo, è supportata da numerosi enti. Alle 16 è partita la visita guidata all’anello appenninico denominato "Il Giro del Diavolo". Alle 17,30 si è tenuto il trasferimento "Al Pradaccio" di San Pellegrino in Alpe, per il tradizionale "Omaggio al Cippo di Alfredo Caselli". Dopo il saluto delle autorità è seguito l’intervento di Sara Moscardini su " Il testamento di Alfredo Caselli".

Da alcuni anni la Fondazione Banca del Monte di Lucca , sostiene oltre alla Sagra Pascoliana, anche il recupero della figura di Alfredo Caselli.