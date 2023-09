Sagra delle Sagre a Capannori: In tremila a cena per il Bicentenario

In tremila sono accorsi domenica sera in piazzale Aldo Moro a Capannori per la ‘Sagra delle sagre’, una vera festa dedicata alla gastronomia del territorio realizzata nell’ambito dei festeggiamenti per il Bicentenario del Comune. L’evento promosso dall’amministrazione ha teso a valorizzare i piatti della tradizione capannorese e quelli tipici della Piana, preparati dalle diverse ‘sagre‘ che ogni anno si svolgono sul territorio, coinvolte nell’iniziativa.

"Un successo che è andato al di là di ogni più rosea aspettativa e questo mi rende davvero molto soddisfatto – dice il sindaco Luca Menesini – E’ stata una vera emozione vedere così tante persone in piazza partecipare ad un evento conviviale reso possibile grazie a tutte le sagre del territorio. Un grande grazie a Silvana Pisani consigliera comunale delegata al Bicentenario per il suo fondamentale apporto dato all’organizzazione dell’evento. Ringrazio inoltre tutti i volontari e le volontarie delle sagre, l’orchestra ‘Morena e l’Eco del Serchio’ e tutti i dipendenti della mia Segreteria".

Una sorta di festa di fine estate, quella realizzata nella piazza di fronte al municipio di Capannori che ha visto l’attiva partecipazione delle più importanti realtà locali. Per l’occasione il sindaco ha annunciato la volontà di realizzare in futuro una sorta di Palio di Capannori, dove in gara saranno i piatti della tradizione, dal tordello alla torta coi becchi.

Tanta gente ha comportato inevitabilmente qualche disagio alla circolazione, come è emerso anche da alcuni post particolarmente polemici sui social.