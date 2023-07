Sagra del cacciucco Torna la tradizione

Siamo all’edizione numero 45. Vicini alle nozze d’oro. La sagra del cacciucco ritorna in questo fine settimana, 7-8-9 luglio con le specialità di pesce e non solo che attirano gourmet da molti paesi limitrofi. La manifestazione, a cura del Comitato paesano, andrà in scena anche nei giorni 13-14-15-16 luglio. La sagra del cacciucco, oltre all’ottima cucina, rappresenta anche un momento di divertimento e socializzazione grazie alla musica e al ballo: "Ogni sera – racconta Roberto Marconi, – si esibiranno gruppi dal vivo. Ma avremo anche altro: nel pomeriggio di giovedì 13 ci sarà la nona ‘marcia del cacciucco’, una corsa podistica non competitiva in collaborazione con il Gruppo Sportivo Water Running di Altopascio. Il 14 si esibirà il famoso imitatore David Pratelli". Parte del ricavato sarà infatti donato alla parrocchia per le luci di Natale, alla Misericordia e all’Avis. Anche quest’anno, saranno presenti i ragazzi di Avis Altopascio.

Ma.Ste.