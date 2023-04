Sacchi neri ed eternit abbandonati nel verde

Proteste a Porcari per alcuni abbandoni di rifiuti all’interno di boschi o su prati, in luoghi anche belli dal punto di vista paesaggistico. I cittadini protestano per mettere in evidenza la pressante inciviltà che emerge da certi comportamenti, non più tollerabili.

Si tratta di due situazioni diverse al confine tra Porcari, Capannori e Montecarlo, tra via Pollinelle e via della Pace che entra nel territorio montecarlese. Una in una zona boscata dove qualcuno ha gettato, senza tanti complimenti, sacchi neri piuttosto voluminosi ed ingombranti. Sembra che all’interno, da un primo controllo, vi siano scarti e materiale derivante dal settore edilizio. Forse controllando all’interno, come accaduto in passato, si possono rivenire tracce ed elementi per risalire a chi ha deturpato l’ambiente in questo modo, lasciando questo tipo di immondizia speciale in mezzo ad alberi e piante.

Il secondo caso è ancora più grave se vogliamo. Sempre a Porcari qualcuno ha pensato bene di buttare un discreto quantitativo di eternit di colore rosso, un materiale pericoloso in quanto contiene fibre di amianto che può penalizzare la salute, ma anche penetrare a terra, contaminando l’ambiente. Si tratta di zone isolate, non ci sono telecamere di videosorveglianza e relative immagini che possano aiutare, con l’ausilio dei filmati, a rintracciare gli autori di questo scempio. La speranza è che si arrivi a identificarli. Forse è il caso che il Comune piazzi le cosiddette "fototrappole" itineranti sul territorio per dissuadere questi scellerati abbandoni.

Ma. Ste.