"Sacchi di rifiuti ammassati per strada"

Benvenuti al centro di raccolta dei rifiuti di Sistema Ambiente, anzi no: benvenuti in piazza Scarpellini, in pieno centro storico, in un giorno qualunque di festa con la città piena di turisti. Nel pomeriggio di ieri, per l’ennesima volta, alcune zone della città sono state sommerse dai rifiuti di alcuni locali. Enormi sacconi di ogni tipo di rifiuto (nella foto, una parte) sono stati accumulati, al punto di non poter permettere nemmeno a alcuni residenti con problemi di mobilità di uscire di casa, nei pressi della piazza che immette in uno degli scorci più caratteristici di Lucca, ovvero piazza Anfiteatro.

Decine di sacconi posizionati all’ingresso della piazza, evidentemente provenienti da attività commerciali della zona, che hanno generato persino problemi di mobilità, senza considerare l’impatto estetico, davvero terribile, sotto gli occhi di tutti. La vicenda, e non è la prima volta, ha generato numerose proteste e uno strascico, perché alcuni residenti hanno richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia per chiedere che Sistema Ambiente provvedesse a rimuovere rapidamente la catasta di rifiuti che giacevano in bella mostra. La questione della raccolta differenziata per le utenze non domestiche del centro storico, soprattutto in periodi di forte affluenza turistica, pare essere ancora lontana da una soluzione accettabile, nonostante numerosi cambi in corsa nelle modalità di esposizione e di ritiro delle varie tipologie di rifiuto succedutisi nel corso degli anni.