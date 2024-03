Sabato sicuro. Divertimento ad alcol zero

Divertimento, sicuro e responsabile. Passa da queste tre parole la nuova serata che il locale Relòo Caffè in via Carlo Piaggia organizza nel fine settimana per le ragazze e i ragazzi lucchesi. L’appuntamento è “No alcol, il sabato dei più giovani”, e parte sabato 9 marzo. Il dj set è di Steve Nocenti, molto noto - per la sua musica - in Lucchesia e non solo. “La nostra serata del sabato è dedicata proprio ai giovanissimi, che finiscono una settimana piena di scuola, di università, di lavoro e di impegni e che hanno voglia di socializzare e svagarsi in un ambiente divertente ed accogliente, pieno di loro coetanei - spiegano gli organizzatori - La musica è l’elemento base dei nostri appuntamenti. E adesso, forse caso unico in Italia, abbiamo preso una decisione: la festa sarà ad “alcol zero”, e quindi non somministrato a nessuno, neppure ai maggiorenni. La nostra è senza dubbio una scommessa innovativa e coraggiosa, e siamo sicuri la vinceremo: perché proponiamo un tipo di divertimento che non ha bisogno di sostanze, per essere vissuto a pieno. La nostra priorità è che i giovanissimi che vengono qui da noi, e pure le loro famiglie, sappiano di poter stare bene, sicuri e senza problemi, a tutte le età possibili”.

“Anche l’orario di inizio della serata è una garanzia - proseguono gli organizzatori - Cominciamo alle otto e mezza di sera, in un momento accessibile e comodo, con un’ apericena offerta a prezzi particolarmente modici e adatti alle tasche di tutti. E poi proseguiamo con la musica per le ore successive. I nostri appuntamenti sono frequentati da ragazze e ragazzi dell’intera provincia, e funzionano perché permettono ai giovanissimi di stringere amicizie nuove”.