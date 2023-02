Sabato la conferenza su "L’impresa nel post pandemia"

Sabato alle 10.30 all’Antica Trattoria Stefani da Benedetto in via del Borgo, 55 a San Lorenzo a Vaccoli, l’associazione culturale "Movimento Monarchici", facente parte della Federazione Monarchica Corona d’Italia, organizza una conferenza dal titolo "L’impresa nel post pandemia". Interverranno Fabrizio Bertot ex europarlamentare, imprenditore e scrittore; Andrea Muratore responsabile Analisi al Cisint, Centro Italiano di Strategia Intelligence - Industria dello Spazio; Moreno Bruni assessore al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Lucca; l’avvocato Stefano Della Nina esperto di Composizione Negoziata della Crisi di Impresa. Coordina i lavori Mauro Mazzoni, presidente nazionale dell’associazione culturale "Movimento Monarchici". Ingresso libero.