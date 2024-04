Sabato giornata di porte aperte al “Primo Volo”

Il nido d’Infanzia comunale “Primo Volo” apre le sue porte sabato 6 aprile, dalle 9 alle 12, per accogliere i genitori interessati a conoscere l’ambiente dedicato alla prima esperienza formativa dei loro bambini. L’open day si svolgerà al nido di Spianate, in via Indipendenza, 3.

La mattinata offre alle famiglie altopascesi l’opportunità di visitare la struttura e di conoscere da vicino i servizi offerti. Sarà possibile interagire con il personale e le educatrici per ricevere maggiori informazioni sulla metodologia educativa adottata al Nido “Primo Volo”, che si distingue per la promozione dell’autonomia e delle relazioni, nonché per la creazione di legami con il territorio e l’ambiente circostante, tutto a beneficio della crescita dei piccoli.

L’ingresso è libero e sono invitati a partecipare anche i più piccoli. Inoltre, alle 9.30 e alle 10.30, i volontari di Nati per Leggere offriranno ai visitatori la possibilità di immergersi nel mondo della lettura ad alta voce.

Il servizio per la prima infanzia è rivolto ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Le iscrizioni sono aperte ancora fino al 30 aprile; successivamente, seguendo le indicazioni del Bando sono previste ulteriori scadenze conseguenti alla Prima.