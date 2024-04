Sabato c’è l’iniziativa: "Un abbraccio verde per Fede"

A Barga una giornata dedicata al verde pubblico nel ricordo di Federica Del Carlo, giovane barghigiana di cui ricorrono i dieci anni dalla prematura ed improvvisa scomparsa, molto nota nella comunità barghigiana non solo per il suo lavoro di commercialista, ma anche per essere stata una delle protagoniste del rilancio e della rinascita della Pro Loco Barga proprio con l’intento di valorizzare e promuovere il territorio e la sua immagine.

Sabato 20 aprile alle 15, in sua memoria, si terrà un’iniziativa aperta a tutti dal titolo "Un abbraccio verde per Fede". Tutti coloro che vogliono ricordare Federica facendo allo stesso tempo qualcosa di utile per la collettività, sono invitati a partecipare. Il ritrovo è davanti a Villa Gherardi. Muniti di guanti, pinze e sacchi messi a disposizione da Ascit, i partecipanti puliranno le aree verdi circostanti, nella zona del "Cancellone", delle scuole e lungo l’acquedotto. L’idea di questo evento, nel decennale della morte, è stata di un gruppo di amici e della famiglia, in collaborazione con Comune, Pro Loco e Ascit.

"Federica ci ha lasciati nel pieno della sua giovinezza. Chi la conosceva sa quanta passione, per tanti anni, abbia messo al servizio della sua Barga, a cui era molto legata. Non solo come cittadina con una forte personalità e un grande senso civico, ma anche come rappresentante della Pro Loco di Barga, si era data da fare per mettere in circolo nuove idee ed energie che animassero il territorio - spiegano gli organizzatori - . Ora, per ricordarla, ci rimboccheremo le maniche per fare qualcosa di bello e utile per Barga, tutti insieme, all’insegna della sostenibilità. E siamo sicuri che in qualche modo lei sarà con noi. I familiari, le amiche e gli amici di Federica invitano i cittadini di tutte le età a partecipare".

Luca Galeotti