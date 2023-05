Sabato c’è la “Borsa solidale“ per le famiglie della casa esplosa

Sabato dalle 16.30, "Borsa solidale" a favore delle persone che abitavano nella palazzina esplosa il 15 aprile in via Traversa del Marginone a Montecarlo, esplosione che ha causato tra l’altro la morte di due persone. L’iniziativa, a cura della Pam di località Turchetto e della Misericordia di Montecarlo, ha come obiettivo la raccolta e la donazione di generi di prima necessità. Nell’immobile c’era anche una famiglia formata da due bambine, padre e madre, per fortuna illesi o quasi, al momento della tragica deflagrazione. La parte dell’immobile dove erano andati a vivere da pochi mesi, non è agibile. I quattro sono stati ospitati in una struttura ricettiva e forse ci sono spiragli per una nuova abitazione. Il loro legale, Ilenia Vettori, ha lanciato nei giorni scorsi un appello per aiutare questa famiglia e c’è stata una vera e propria gara di solidarietà. Sabato, in coincidenza con la festa della mamma, si potrà fare del bene. M.S.