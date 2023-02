Sabato apre la mostra “I fiori del male“

Sabato 18, alle 17.30, al museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori verrà inaugurata la mostra foto-documentaria "I fiori del male. Donne in manicomio nel regime fascista" curata da Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante, nell’ambito delle iniziative in occasione del ‘Giorno della Memoria’ in collaborazione con ISREC Lucca ed è realizzata dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo in collaborazione dell’Archivio di Stato di Teramo. La presentazione è ad ingresso libero, per informazioni chiamare il numero 0583 936427 o scrivere a [email protected]