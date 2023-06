sabato alle ore 17

Grande attesa a Coreglia Antelminelli per l’incontro con Massimo Coco, l’ultimo dei tre figli di Francesco Coco, procuratore generale a Genova, assassinato dalle Brigate Rosse l’8 giugno 1976 insieme con due uomini della scorta. Violinista e compositore, Coco non ha mai messo da parte l’impegno per la verità e la giustizia, che porterà anche a Coreglia sabato 17 giugno, alle 17, al Teatro “A. Bambi”. Sarà lui, infatti, accompagnato dal giornalista e scrittore Massimo Del Papa, il protagonista dell’ultimo incontro collaterale della mostra a “La storia, le storie, i colori”, che racconta tutto il mondo di Nazareno Giusti.