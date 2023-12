Sabato 30 in regalo il calendario del volontariato

Una data, quella del 30 dicembre, da cerchiare in rosso. La Nazione infatti anche per questo 2023 ha deciso di fare un regalo a tutti i lettori. Acquistando in edicola una copia de La Nazione – sabato 30 dicembre – , riceverete in omaggio lo splendido calendario 2024 e dedicato anche quest’anno a dodici associazioni o realtà del sociale e del volontariato. In copertina, una splendida immagine (nella foto) disegnata da Giancarlo Caligaris. Per quanto riguarda l’edizione di Lucca i lettori che si recheranno nelle edicole lucchesi troveranno dunque gli scatti che riguardano dodici associazioni di Lucca, Piana, Mediavalle e Garfagnana.

I lettori che si recheranno nelle edicole della Versilia, invece, naturalmente troveranno gli scatti di dodici associazioni versiliesi. Un regalo sicuramente da non perdere.