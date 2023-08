Russo nuovo direttore del Giglio Subito al lavoro per un teatro sempre più aperto alla cittadinanza

Il dado è tratto. Dopo le dimissioni di Jonathan Brandani – rassegnate “per motivi personali“ – il nuovo direttore artistico del Teatro del Giglio sarà Sarà Cataldo Russo. Lo annuncia l’amministratore unico del teatro, Giorgio Angelo Lazzarini, in sintonia con l’amministrazione comunale. La nomina sarà formalizzata

a settembre con un’apposita conferenza stampa che esporrà le linee guida della nuova direzione.

Classe 1975, laureato in lettere - indirizzo musica e spettacolo, Università degli Studi di Firenze (ora DAMS) con il Prof. Siro Ferrone con il massimo dei voti, sempre nello stesso ateneo ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia del Teatro e dello Spettacolo. Ha ideato e curato per il Teatro del Giglio vari progetti tra cui I laboratori teatrali per spettatori consapevoli realizzando gli adattamenti di celebri testi letterari quali L’amore ai tempi del colera (2007), Don Chisciotte (2008), Stanza 101 liberamente ispirato a 1984 di G.

Orwell (2009) e il progetto GigliOperaLab realizzando la Carmen di Bizet in scena al Teatro

Civico di La Spezia (2017). Per il progetto Lucca Junior Opera ha curato la regia dell’opera Il pirata Barbastrisce di Marco Simoni (Teatro del Giglio, 2018).

Nell’ultima stagione ha collaborato in modo particolare alla programmazione delle attività del progetto “Un teatro sempre aperto” che ha portato al Giglio, tra il mese di maggio e il mese di giugno, oltre 9.000 presenze. Ha contribuito a numerosi progetti con Lucca Comics & Games, tra cui il Graphic Novel

Theatre, da ultimo curando insieme a Francesco Niccolini lo spettacolo Lucrezia Forever con Amanda Sandrelli. Come regista lirico, ha firmato la regia di importanti titoli tra i quali ricordiamo Turandot di Puccini.

“Attivare un dialogo e una mediazione tra le proposte artistiche e il pubblico del Teatro – dice Cataldo Russo - sarà uno dei principali obiettivi. Il Teatro deve costantemente aprirsi verso la propria cittadinanza ed essere il presidio culturale di riferimento“. “Questa nomina da parte - commenta Giorgio Angelo Lazzarini, Amministratore Unico del Teatro del Giglio - è un segnale di riconoscimento dei valori e delle professionalità presenti all’interno del Teatro. L’esperienza di Cataldo Russo, i suoi contatti con l’estero e con altri teatri italiani, la vocazione

alla multidisciplinarietà, la pluriennale conoscenza del settore, permetteranno di perseguire ambiziosi obiettivi culturali per il teatro e per la città, in vista degli importanti appuntamenti dei prossimi anni“.

