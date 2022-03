I russi e l'addio a vacanze da nababbi in Italia. Versilia e Argentario tremano

Firenze, 10 marzo 2022 - Fino ad ora erano visti con grande favore, perchè quando arrivavano in Toscana la loro presenza era abbinata ad affari immobiliari milionari e shopping da favola. Ora la popolarità dei russi, dopo l'invasione dell'Ucraina, è precipitata, ma soprattutto tra sanzioni, congelamenti di beni e rapporti diplomatici ai minimi termini l'estate in arrivo annuncia una ritirata del fronte turistico più ricco. E in tanti cominciano a temere per una nuova crisi che si aggiunge a quella post pandemia.

Cominciano infatti già a fioccare le prime disdette dei turisti russi di alta fascia per l'affitto delle ville per le vacanze nella prossima stagione. Alcuni clienti abituali hanno infatti fatto sapere che non potranno venire in Versilia proprio a causa della guerra in Ucraina. Ed erano proprio i russi a coprire gran parte delle richieste delle abitazioni piu' esclusive di Forte dei Marmi, con prezzi che arrivavano fino a 250mila euro a stagione. "Dalla Russia si sono già fatti vivi per far sapere che non verranno. E lasceranno sfitte le abitazioni che prendevano in affitto estate dopo estate", spiega un agente immobiliare che opera soprattutto con i turisti stranieri.

"Confidiamo che parte di questa fetta di mercato possa essere rimpiazzata dai turisti italiani. Ma, a livello di affari, non potrà essere la stessa cosa". Stessa preoccupazione all'Argentario, dove sono finiti nel mirino i magnati del petrolio Arkady e Boris Rotenberg, proprietari della Tenuta Olmo, con quasi 6 ettari di parco.

La magnifica proprietà acquistata dall'ex presidente del Bologna calcio, Gazzoni Frascara, si trova nell'interno del monte e alle spalle della spiaggia di Pozzarello, subito prima di Porto Santo Stefano.

Il valore stimato è di 16 milioni di euro. Li' vicino, a Porto Ercole, i sigilli sono stati apposti a Villa Feltrinelli, adiacente a Cala Grande, dimora di proprietà del magnate russo-ucraino con cittadinanza tedesca German Khan, fondatore del colosso Alpha Group.

Se si aggiungono le due residenze alle tante ville prese in affitto dai russi a prezzo galattici, si capisce la pesante ricaduta per l'indotto di giardinieri, marinai, cuochi, guide turistiche, esperti di immersioni, interpreti, esperti in sicurezza personale. Non c'è categoria che la prossima estate non ne risentirà, spiegano in un'agenzia di collocamento stagionale.