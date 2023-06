Ruffini a “Estatecinema“ Si ride alla livornese

Venerdì 30 giugno nel Parco di Villa Bottini nell’ambito della manifestazione cinematografica estiva EstatecinemA, il regista e attore nonché comico Paolo Ruffini sarà presente per introdurre in anteprima nazionale il suo ultimo film “Rido perché ti amo”, una commedia romantica con un cast eccezionale che annovera Nicola Nocella, Herbert Ballerina, Greg, Loretta Goggi, Silvia Provvedi, Daphne Scoccia con le musiche di Malika Ayane.

Paolo Ruffini presenta il film raccontando la genesi della sceneggiatura e arricchirà la serata con un suo show all’inizio del film. Primo di una serie di eventi che caratterizzano il programma di questa estate nell’arena cinematografica cittadina. Il film “Rido perché ti amo” rientra nella iniziativa estiva Cinema Revolution che include tutti i film italiani ed europei con una tariffa di ingresso per gli spettatori fissato a 3.50 euro. Un costo competitivo per due ore di show e film sotto le stelle, con divertimento e romanticismo assicurati. Il film racconta la storia di una coppia, Leopoldo e Amanda, che sin da bambini si giurano amore eterno durante le scuole elementari. Ben venticinque anni dopo, i due, ormai adulti, sono alle prese con i preparativi e le prove del loro matrimonio, che andrebbe a suggellare la promessa fatta loro nell’infanzia.

Un cross over romantico fra le promesse fatte da bambini e le difficoltà in età adulta di mantenerle, ma la forza di volontà e l’amore diventano un’ottima leva per reagire. I biglietti per la proiezione possono essere acquistati in prevendita online su www.luccacinema.it sito ufficiale dove è possibile consultare gli orari di programmazione di ogni cinema cittadino.