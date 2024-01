Rubati oltre 30 computer a scuola: "Hanno agito la notte della Befana"

Decine di computer rubati alla scuola media di Camigliano lo scorso fine settimana. Un colpo da circa ventimila euro. Ad accorgersi del furto gli addetti e le insegnanti alla riapertura delle attività scolastiche lunedì scorso. "Ho fatto sopralluogo il 4 gennaio per verificare se i lavori eseguiti nel periodo delle festività fossero terminati – spiega l’assessore alla scuola del Comune di Capannori Francesco Cecchetti – ed era tutto ok, così come il 5 mattina, come mi hanno spiegato. Evidentemente i ladri hanno agito la sera di Befana, o quella successiva. Sono riusciti a forzare una porta e ad entrare. I pc erano dislocati in stanze diverse".

"Questo significa che hanno perlustrato ogni angolo dell’edificio, volevano i notebook, solo quelli - conclude -. Non hanno toccato altro e meno male perché talvolta le cronache riportano di vandalismi ed altre situazioni che per fortuna stavolta non si sono verificate. Abbiamo rimesso tutto a posto, soprattutto il portone, per consentire il corretto afflusso e deflusso degli studenti". Gli infissi non sono collegati ad un sistema di allarme, quindi i malviventi sono stati all’interno per diverso tempo. Inoltre ci deve essere stato un complice all’esterno.

Poi è chiaro che ci deve essere stato un mezzo per caricare e trasportare via tutti i computer trafugati, una trentina, che certamente non avranno portato via a mano. Le indagini dovranno anche stabilire se i ladri sapevano della presenza delle apparecchiature elettroniche oppure se è stato un caso.