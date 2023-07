Rubate galline e tavoli La nuova moda dei furti

Due pesanti tavolini con la base di appoggio in ferro che erano di arredo e complemento al bar "C’era una volta" di Villa Campanile, nel territorio di Castelfranco di Sotto ma al confine con Altopascio, c’è solo la Provinciale a dividere i due territori. A qualche metro di distanza, invece portate vie diverse galline. E’ la refurtiva di un doppio furto, probabilmente da ladri diversi, verificatosi a Villa Campanile, nel territorio di Castelfranco di Sotto. Della serie si ruba di tutto. Partiamo dagli arredi del locale in via Ulivi, l’unico presente nel centro del paesino. Amara sorpresa per il titolare, Stefano Fusco, il quale al mattino, alla riapertura si è trovato di fronte alla realtà: "Ho pensato anche ad uno scherzo, qualche buontempone che magari avesse voluto farmi girare a vuoto per ritrovarli. Invece sono proprio spariti.

Ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza che parlano chiaro: "le ho osservate – dichiara l’imprenditore – e si vede un uomo che prende i tavoli per caricarli in un veicolo. Dall’angolazione dell’obiettivo, però, purtroppo non si vede la targa. Ho messo la foto degli oggetti trafugati sui social in maniera tale che se qualcuno li dovesse vedere mi chiami. Se me li avessero chiesti, tavoli o sedie, li avrei prestati volentieri, l’ho già fatto in passato. Ma ormai non c’è più nulla di cui meravigliarsi". Fin qui il commerciante, la cui attività è già stata visitata in passato diverse volte. Ma in una corte vicina i soliti ignoti si sono arrampicati sul cancello che delimita la recinzione, portando via alcune galline. Una volta c’erano i ladri di polli, chissà che non ritornino.

Massimo Stefanini