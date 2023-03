Rubano Gratta e Vinci in Garfagnana, quattro persone denunciate

Piazza al Serchio (Lucca), 29 marzo 2023 - I carabinieri di Castelnuovo Garfagnana hanno denunciato un 30enne di origine balcanica residente a Firenze come uno dei responsabili del furto messo a segno lo scorso 28 dicembre in una tabaccheria di Piazza al Serchio.

Nell'occasione i ladri avevano ripulito l'espositore dei tabacchi, rubando poi anche 'Gratta e Vinci’ per un valore di diverse migliaia di euro. Altre tre persone di età compresa tra i 24 ed i 30 anni, originari della ex Jugoslavia e residenti a Firenze, sono state denunciate per ricettazione. Hanno infatti incassato i premi vinti coi 'grattini’ rubati, riscuotendoli in ricevitorie di Firenze e sul litorale adriatico.