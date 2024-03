Ruba occhiali in centro. Arrestato un 41enne

Svaligia un negozio di ottica, rubando sei paia di occhiali da sole, per poi provare a venderli ad un clochard in piazza San Michele. Una situazione buffa e controversa, ma purtroppo vera, successa nella serata di venerdì all’ottica Talini, in via Fillungo. Ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava sono stati altri negozionati della nota via del centro storico, che avevano visto entrare un uomo sospetto all’interno del negozio di occhiali. Così hanno deciso di avvisare sia il titolare, che rivolgersi subito al 112. In attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, quando il malintenzionato si era già allontanato, il negoziante si è infatti reso conto che erano spariti sei paia di occhiali da sole, per un valore complessivo di circa 1700 euro. La polizia ha subito visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire la situazione e farsi descrivere il presunto ladro.

A quel punto sono scattate le richerche, fortunatamente brevi. Il ladro era in piazza San Michele, intento a cercare di vendere un paio di occhiali al senzatetto che vive da tempo in piazza. Raggiunto dai poliziotti, l’uomo, un 41enne lucchese pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato perquisito e all’interno del suo zaino sono stati trovati gli altri 5 paia di occhiali da sole.

La refurtiva, fortunatamente senza danni, è stata riconsegnata al negozio. Il ladro è stato arrestato in flagranza di reato, e la misura presa nei suoi confronti è stata l’obbligo di dimora a Lucca e l’obbligo di permanenza in casa dalle 19 altre 7 di ogni giorno.

ia.na.