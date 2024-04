Ruba in chiesa e appicca il fuoco. Danni ingenti a San Giuseppe

Ha buttato giù il portone di ingresso, messo a soqquadro i tre locali della sala parrocchiale San Giuseppe a Castelvechio di Compito, compresi ripostiglio e servizi igienici. Successivamente si è impadronito di oggetti sacri del valore di circa 10mila euro, cercando di trafugarne alcuni. Ma prima di fuggire ha pensato bene di appiccare il fuoco.

Domate le fiamme, adesso si dovranno fare i conti con i danni ingentissimi provocati da un uomo di 37 anni che è stato bloccato dai carabinieri e arrestato con la refurtiva, già restituita al sacerdote locale, don Nando Ottaviani.

E’ accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2. Alcuni cittadini hanno segnalato rumori strani provenire dalla struttura di via del Molino. Sul posto sono arrivati i militari del nucleo radiomobile di Lucca i quali hanno notato un individuo che a circa 50 metri di distanza, si stava incamminando con una cassetta di legno. Dopo averlo prontamente bloccato, i militari dell’Arma hanno rinvenuto all’interno del contenitore diversi arredi religiosi, in particolare quattro candelabri in legno, intarsiati e dorati, accessoriati delle relative lampade e dodici addobbi in legno intarsiato e dorato, appartenenti al baldacchino del Corpus domini, oltre a diverse medaglie devozionali. Ritenendo che il materiale in possesso dell’uomo fosse stato rubato dalla vicina canonica, i Carabinieri si avvicinavano per ispezionare i locali ma giunti nei pressi della sala, si sono trovati di fronte le fiamme alte, che addirittura hanno lasciato anche un foro sul soffitto.

In fumo tendaggi, un baldacchino in legno del 1800, un televisore, che è scoppiato a causa del calore. Ormai non più utilizzabili un condizionatore, il tavolo da ping pong, sedie e suppellettili varie. Molto amareggiato il parroco, don Nando Ottaviani, che dal 2020 è il prete del Compitese.

"Abito a San Ginese e intorno alle 2,45 mi hanno chiamato i Carabinieri – dice – Non volevo credere al rogo. Non riesco a capire perché il fuoco, per quale motivo distruggere tutto. Non si tratta soltanto di aver danneggiato arredi sacri, alcuni in maniera grave, quindi a livello materiale. Ovviamente i locali sono inagibili. Quindi i bambini non potranno fare nessuna attività, in questa maniera ha impedito l’aggregazione della comunità. Adesso è dura. Ricostruire e recuperare diventa molto difficile".