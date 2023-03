Rsu: "Disparità di trattamento tra impiegati e operai"

Impiegati e operai su due piatti diversi della bilancia quando si tratta del gruppo Soffass secondo le Rsu dei tre converting tra Porcari e Capannori che complessivamente occupano quasi 600 persone e che per oggi hanno proclamato un secondo sciopero. Il presidio si terrà davanti agli uffici della proprietà allo stabilimento di Porcari. Ancora fibrillazioni nel colosso cartario mondiale produttore di carta e del marchio Regina.

Nel dicembre dello scorso anno le Rsu chiesero all’azienda di riconoscere a tutto il personale dei buoni spesa o benzina a seguito delle possibilità di erogare benefit buoni concesse dal governo per il caro vita. La risposta dell’azienda – che aveva già erogato alcune liberalità nel 2022 – fu negativa. Invece pochi giorni dopo l’azienda ha riconosciuto a vario titolo e con diverse forme delle erogazioni di diverse migliaia di euro, ma solo a delle figure impiegatizie escludendo tutti gli operai. Questa scelta ha diviso in modo pesante operai e impiegati, creando una spaccatura interna enorme e contrapponendo i due gruppi di lavoratori. Questa politica salariale che l’azienda ha sostanzialmente confermato in un incontro con le Rsu è considerata dal sindacato interno una vera e propria forma di discriminazione salariale.

"Gli operai sono considerati dei lavoratori di serie B - evidenziano le Rsu dei Converting Soffass di via Fossanuova, via Lazzareschi e Tassignano - . Noi vorremmo ricordare che invece proprio gli operai avevano garantito anche durante il periodo del covid la continuazione di tutte le attività, mentre molti altri erano a casa o in smart working". Così le Rsu dei tre stabilimenti hanno deciso di raddoppiare gli scioperi passando da due a quattro ore e facendo un presidio oggi fuori dalla Cartiera di via Lazzareschi, quartier generale del gruppo. Le Rsu faranno anche una segnalazione alla commissione etica interna e chiederanno un incontro con i sindaci dei comuni di Porcari e Capannori.