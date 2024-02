Rotonda via Diaccio. Scelto il progetto

Dopo alcuni decenni, svolta per la rotonda all’intersezione tra le vie Puccini e Diaccio a Porcari. Il Comune ha comunicato alla Provincia quale progetto è preferibile: quello con doppia rotatoria a forma di “otto“. E’ davvero una notizia clamorosa perché questa infrastruttura era molto attesa. In quel punto molti incidenti, anche gravissimi e proteste da parte dei residenti che non si sono mai accontentati dello spartitraffico e della pubblica illuminazione, pur utili, tra via Diaccio e corte Beniamino. Così veniva predisposto un nuovo elaborato e per realizzare l’opera nella nuova versione, serviva anche una porzione di superficie di terreno appartenente ai privati. Gli accordi per gli espropri, complice anche la pandemia, hanno portato via tempo.

Dopo varie fasi e valutazioni, scartate le precedenti proposte, si è puntato su questo tipo di rondò, simile, per certi versi, a quello che sarà realizzato in questo periodo sulla Pesciatina a Lunata. Il 13 settembre 2022 venne eseguito un sopralluogo dall’allora assessore ai Lavori pubblici Franco Fanucchi e i tecnici della Provincia. Il 21 febbraio 2023 ci fu un incontro a Porcari in cui fu ribadito che questa soluzione, a doppio centro, era da preferire per soddisfare le esigenze di sicurezza della zona. Tra l’altro questa ipotesi era stata oggetto di incontri e dibattiti pubblici.

La giunta del Municipio di piazza Orsi ha approvato, quindi, le linee di indirizzo per la soluzione progettuale da adottare per la fattibilità tecnico economica dell’intervento. Non possiamo ancora anticipare quando partirà il cantiere, ma almeno l’Ente ha scelto e ha comunicato a Palazzo Ducale quale opzione è preferibile.

Il nodo cruciale era proprio questo. Si è preferito il nuovo progetto. Un intervento che permetterà di transitare senza pericoli, fluidificando la circolazione. Dopo l’eliminazione del semaforo in via della Stazione, con la rotonda attuale e quella tra via Roma e via del Centenario, lo scorrimento è garantito. A tutto ciò aggiungiamo anche la rotatoria in località Carbonata a Badia Pozzeveri, nel Comune di Altopascio e dopo via Diaccio mancherebbe solo l’ultimo tassello: la rotonda all’incrocio al Turchetto. Anche quel luogo è stato teatro in passato di molti sinistri, anche mortali. Un’area in cui confinano i territori di Altopascio, Porcari e Montecarlo.

Massimo Stefanini