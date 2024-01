Rotatoria Sarzanese. Lavori ormai terminati. Pochi giorni ancora per l’entrata in funzione

Nuova rotatoria a tempo di record sulla via Sarzanese. La rotatoria fra la via Sarzanese e la via Dei Pellegrini a Lucca, è ormai a un passo dalla sua entrata in funzione e a brevissimo verrà inaugurata. Nella giornata di ieri hanno effettuato nella zona un sopralluogo il sindaco Mario Pardini e l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani che hanno potuto constatare come ormai la rotatoria sia di fatto conclusa mentre il traffico intorno a essa scorre già nelle due direzioni est-ovest.

La nuova strada tra Nave e Sant’Angelo in Campo ha l’obiettivo di alleggerire il traffico di mezzi pesanti in via Ducceschi, in direzione dello stabilimento di Sistema Ambiente. Per l’inaugurazione vera e propria servirà probabilmente ancora tutta la prossima settimana, nella quale la ditta incaricata dei lavori provvederà a arredare l’area con i lampioni e il verde, ma siamo ormai alle rifiniture.

"E’ un risultato di cui siamo molto soddisfatti – spiega l’assessore Buchignani – la sua realizzazione è avvenuta davvero in pochi mesi e devo fare i complimenti alla ditta che è incaricata dei lavori. Questa rotatoria sarà molto utile per migliorare il traffico della zona, anche per i mezzi di Sistema Ambiente, insieme alla nuova strada che sarà completata entro quest’anno. In aggiunta, abbiamo ricavato nei pressi alcuni posti auto che saranno a disposizione della zona".

La rotonda è funzionale proprio alla nuova strada di collegamento tra la Sarzanese e la via dei Sillori che secondo gli obiettivi dell’amministrazione dovrebbe sorgere entro il 2024 e rappresenterà la seconda parte dell’intervento destinato a cambiare sensibilmente la circolazione su una arteria cruciale come la Sarzanese. L’importo complessivo dei lavori è pari a quasi tre milioni di euro: 900mila saranno pagati da Eurospin, grazie a un accordo trovato con l’amministrazione comunale, per la realizzazione di un nuovo supermercato in zona che è attualmente in fase di realizzazione e andranno a coprire le spese per un primo tratto. Il troncone di strada finanziato dal Comune, invece, ovvero quello che andrà da via dei Pellegrini fino a via dei Sillori, avrà un costo di 1,9 milioni di euro.

Fabrizio Vincenti