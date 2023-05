Rotatoria alla stazione C’è l’accordo, si farà

Sì all’integrazione all’accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Castelnuovo Garfagnana per realizzare una rotatoria nei pressi della stazione ferroviaria. “Si tratta - spiega l’assessore Baccelli, che ha proposto alla Giunta regionale la relativa delibera - di un’opera non prevista nell’accordo di programma da un milione di euro sottoscritto nel 2021 e che ha permesso di realizzare opere di collegamento viario, superando la barriera rappresentata dalla linea ferroviaria. Questa nuova opera si è resa possibile grazie ai 21mila euro di ribassi d’asta e di altri quasi 63mila euro che si sono avuti grazie alle economie finali sulle opere compiute: 84mila euro per realizzare una rotatoria grazie alla quale sarà più scorrevole innesto sulla strada del Passo delle Radici”.