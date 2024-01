Rossano Ercolini presenta il suo libro “Noi siamo oceano“

La Libreria Ubik Lucca annuncia la prima presentazione pubblica del nuovo libro di Rossano Ercolini, dal titolo “Noi siamo oceano. Per un’ecologia del cambiamento“, edito da Baldini+Castoldi. L’evento si terrà mercoledì 31 gennaio alle ore 21 nella sala conferenze del Centro di Riuso Elettronica “Due Volt“ situato in via Piaggiori Basso 212, Segromigno in Monte. L’autore sarà presente per condividere con il pubblico la sua visione sulla necessità di un cambiamento ecologico attraverso il suo nuovo libro. La presentazione, organizzata in collaborazione con “Miniere Urbane“ e “Zero Waste Italy”, sarà moderata da Gina Truglio, titolare della Libreria Ubik Lucca. Un’occasione per esplorare le tematiche ambientali affrontate dal libro e per

interagire direttamente con l’autore. Per coloro che non potranno partecipare di persona, l’incontro sarà trasmesso in diretta

WebTv sulla piattaforma streaming “Cliccando qui“ a partire dalle ore 21.