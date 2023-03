“Rossa e plebea“ di Luciano Luciani Presentazione all’Agorà

“Rossa e plebea. Pisa mezzo secolo fa“: i gruppi del centrosinistra organizzano la presentazione del libro del prof. Luciano Luciani (foto) nell’auditorium dell’Agorà. L’appuntamento è per domani alle 18. Si presenterà nell’Auditorium dell’Agorà, la biblioteca civica. Ad aver fortemente voluto l’iniziativa, che oltre all’autore Luciani vedrà anche gli interventi di Marisa Cecchetti e Elisa Tambellini, sono i gruppi consiliari del centrosinistra in consiglio comunale, Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra Con - Sinistra civica ecologista, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare, Lucca è un grande noi: sono loro, infatti, ad aver chiesto e ottenuto lo spazio comunale per organizzare l’incontro, “dimostrando così - sostengono - come l’annullamento della presentazione del libro deciso alcune settimane fa dall’amministrazione comunale non abbia alcuna motivazione tecnica, al contrario di quanto sindaco e assessora abbiano cercato di sostenere. La presentazione di domani è a ingresso libero e aperta a tutti.