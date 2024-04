Rontani si presenta: "Qui per voltare pagina"

"Lavoriamo per voltare pagina, per una vittoria che sarebbe di tutti i cittadini, per rimettere al centro il bene comune e l’ascolto, per far ritornare al voto quelle 16 mila persone (una cittadina come Altopascio) che nel 2019 rimasero lontane dalle urne". Esordisce subito con un tema altisonante Paolo Rontani, il candidato della lista civica "Capannori cambia", sostenuto dai partiti della coalizione di centrodestra che dopo mesi di polemiche non hanno espresso un loro candidato, convergendo sull’esponente dei moderati come l’ex Udc.

Ieri, nella sede del comitato elettorale, c’erano tutti i big alla sua presentazione: l’onorevole Zucconi di Fratelli d’Italia, con il coordinatore provinciale del partito della Meloni, Riccardo Giannoni; ma anche il consigliere regionale FDI Vittorio Fantozzi, il vice coordinatore regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti con il segretario provinciale Carlo Bigongiari; per la Lega Salvadore Bartolomei. In prima fila il sindaco di Lucca Mario Pardini il quale ha ricordato come anche nel capoluogo nel 2022 la scelta venne fatta in ritardo ma poi arrise la vittoria e che sarebbe una occasione unica vincere a Capannori per il centrodestra, perché in quel caso ci sarebbe lo stesso colore politico anche a Lucca e al Governo. Presenti, tra gli altri, anche Matteo Petrini, colui che è stato il candidato in pectore per diverso tempo e l’assessore a Lucca Remo Santini. "Sono 35 anni che faccio politica, uno dei tratti che mi contraddistingue è la coerenza. Per me la politica è servizio. Vorrei che i cittadini di Capannori fossero liberi e protagonisti del loro futuro. Sono membro dell’Agenzia Regionale di Sanità e su questo argomento abbiamo le idee chiare. Il nostro programma è pronto. Lo sto portando avanti da tempo, vogliamo promuovere il sostegno alle famiglie, anche con l’istituzione di un assessorato ad hoc, ma attenzione anche all’imprenditoria giovanile e femminile. Soluzioni reali e concrete per il territorio, piuttosto trascurato – chiosa Rontani, – mentre sul piano ambientale siamo contrari all’impianto di Salanetti sul trattamento dei pannoloni".

Riccardo Giannoni, su precisa domanda, ha spiegato il ritardo della scelta di Rontani: "I partiti non saranno stati efficacissimi ma l’importante è aver trovato la quadratura. A Lucca accadde lo stesso e sappiamo come è andata".

Massimo Stefanini