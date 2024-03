Rontani come l’ago della bilancia. E a sinistra una nuova candidatura

Per la competizione elettorale di Capannori, sembra tramontare la candidatura di Matteo Petrini in quota Fratelli d’Italia quale rappresentante della coalizione comprendente Forza Italia e Lega. L’ interessato lo avrebbe fatto capire alla luce di un’inerzia che, sebbene declinata come tempo fisiologico per individuare il candidato, dà al netto di ogni strategia, l’assenza della candidatura da contrapporre al centrosinistra incarnato da Giordano Del Chiaro.

In questa attesa Paolo Rontani di “Capannori Cambia”, continua il suo impegno che transita dagli incontri pubblici. Cauto e diligentemente formale, Rontani, ex democristiano con esperienza di consigliere prima di maggioranza e poi di opposizione tra le fila dell’Udc, conferma l’impegno a portare avanti un progetto alternativo al centrosinistra "basato sull’ascolto - spiega - perché la nostra idea di cambiamento passa dalla buona politica che significa appunto mettersi in ascolto dei tanti bisogni che emergono dalle voci dei cittadini". Rontani al momento interpreta il candidato civico di un’area di centrodestra moderata e fa proprio un appello. "Non solo ascoltare la gente - ribadisce - , ma parlare a tutti coloro che, stanchi della politica autoreferenziale, hanno smesso di andare a votare; occorre rassicurarli perché la loro partecipazione significa riappropriarsi di un diritto importante, connesso alla voglia di cambiamento che serpeggia sul territorio".

Difficile capire se i tre partiti di centrodestra vorranno perseguire ancora la strada di un candidato di bandiera oppure, attraverso un bilanciamento degli equilibri, convergere proprio su Paolo Rontani; che da due mesi, anticipando e spiazzando il centrodestra stesso, è partito con la sua campagna elettorale. Non è nemmeno da escludere che l’altra lista civica, “Terre di Capannori“, dimostratasi dura nei confronti di FdI, FI e Lega, decida di affiancare Rontani nella corsa alle amministrative. Intanto registriamo l’ufficializzazione di una nuova lista elettorale. Si chiama “Capannori Popolare” e comprende, per adesso, Rifondazione comunista, Pci e Potere al Popolo.

"Questa settimana inizia l’avventura della lista - si legge in una nota - proponendosi come alternativa ai due blocchi di centrodestra e centrosinistra, a partire dalla netta opposizione agli assi viari". Ma l’adesione alla liste si amplierà: si parla anche di “Possibile” e “Unione Popolare”.

La presentazione avverrà domani alle 11.30 in piazza Aldo Moro con una conferenza stampa, a cui seguiranno assemblee tematiche sul territorio nelle 4 ex circoscrizioni per presentare i punti programmatici e raccogliere spunti e proposte dalla cittadinanza.

Vediamo gli appuntamenti. Domani alle 21 allo “Spazio Logos” presso l’ex circoscrizione di Marlia, "parleremo di sport, disabilità e politiche giovanili; venerdì 15 marzo alle 21, alla sede dell’associazione Miniere Urbane (ex Ceseca) a Segromigno Monte si parlerà di mobilità e ambiente, coinvolgendo comitati e associazioni ambientaliste in lotta contro il progetto assi viari".

E ancora, il 20 marzo alle 21 all’ex circoscrizione di San Leonardo in Treponzio "con un focus su spazi, associazionismo e partecipazione e il 27 marzo alle 21 nella sala riunioni accanto alla farmacia comunale in piazza Aldo Moro per chiudere questo ciclo di incontri con la cittadinanza, dedicando attenzione ai temi del lavoro e del sociale".

La candidata della lista di sinistra, con ogni probabilità sarà una donna, nella persona di Nicoletta Gini.

Maurizio Guccione