Rontani: ”Basta con i rinvii sul progetto degli assi viari”

"Siamo consapevoli dell’urgenza e siamo anche favorevoli a qualche ulteriore modifica al progetto degli assi viari (oltre quelle già fatte) per renderlo meno impattante dal punto di vista ambientale, da farsi subito parlando con il Commissario nominato dal Governo e con il tavolo tecnico costituito a livello regionale. A condizione, però, che non significhi dare spazio a ulteriori rinvii o rimettere in discussione l’intera opera. Proprio per questo Capannori deve svolgere un ruolo più attivo, senza le ambiguità tenute fino ad oggi, anche per compiacere ai Comitati dell’ambientalismo radicale".

Parole di Paolo Rontani, candidato sindaco di Capannori Cambia. "A tal proposito – aggiunge – ci preoccupa aver visto che fra i vari componenti del movimento Laboratorio Capannori 2034, che propone la candidatura a sindaco per il centrosinistra di Giordano Del Chiaro, vi siano personaggi di primo piano che hanno partecipato attivamente alla raccolta delle firme per azzerare il progetto".

M.S.