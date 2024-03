Rontani bacchetta il centrodestra : "Ritardo inaccettabile, serve unità"

Un confronto costruttivo tra partiti di destra e movimenti civici. Ad auspicarlo il candidato sindaco per la lista civica "Capannori cambia" Paolo Rontani, dopo la giornata convulsa di martedì, quando Matteo Petrini di Fratelli d’Italia ha dichiarato ufficialmente che la coalizione deve proseguire unita e compatta, comprese le forze civiche, come quella guidata dall’ex Udc. Sull’altro fronte, il partito del Carroccio in un comunicato ha ribadito Petrini candidato, "senza passi di lato" e nel rispetto dell’accordo territoriale che individuava cinque nomi. Se Petrini comunicherà esplicitamente la sua rinuncia, secondo il partito di Salvini bisognerà ragionare sugli altri. Nulla di personale, ci mancherebbe, ma politicamente la Lega non avalla la ...convergenza su Rontani. Fratelli d’Italia e Forza Italia sembrano, invece, disposti ad accettare. Piuttosto correrà da sola, con Gaetano Spadaro o con Domenico Caruso.

Rontani, che sabato 16 inaugura la sede elettorale, a pochi metri da quella di Del Chiaro, commenta: "Condivido le parole di Petrini. Questo ritardo non è più tollerabile. Nella vita e nella professione cerco sempre di essere concreto e, per questo, so che il tempo ha un valore fondamentale".

"Purtroppo i tempi della politica sono troppo lenti - prosegue -. Proprio per questo, insieme ad altri numerosi amici, siamo partiti già dall’estate scorsa con un movimento civico e con un programma che da tempo stiamo discutendo con i cittadini, con un riscontro positivo. La mia candidatura è nata spontaneamente, visti purtroppo anche i ritardi dei partiti del centrodestra. D’altra parte, l’alternativa a Capannori si può realizzare solo con l’unità tra le forze politiche e le liste civiche, la cui organizzazione è in atto da tempo con l’impegno di tanti amici, ai quali invio un sentito grazie". Più di così l’ex Udc ed ex consigliere comunale non dice. Attende che i partiti si mettano d’accordo e nel frattempo prosegue la campagna elettorale, con il tour nelle frazioni. A Ruota, ad esempio, ha preso atto dell’insufficienza dei parcheggi e della pubblica illuminazione. Nel 2019 ci fu un lungo testa a testa, per la candidatura del centrodestra, tra lo stesso Rontani e Bartolomei, Lega, il quale vinse il ballottaggio. La scelta venne ufficializzata ai primi di marzo, si votava il 26 maggio e c’era Menesini sindaco uscente.

Massimo Stefanini