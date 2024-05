Rontani attacca Menesini ”Si ricandida dopo 10 anni. E il declamato rinnovamento?“

"Dopo 10 anni da sindaco e 5 da vice, Luca Menesini ha deciso di ricandidarsi nella lista del Pd come consigliere comunale per continuare, dice lui, a servire Capannori. Una motivazione che è a nostro avviso risibile e in contrasto con le tanto declamate affermazioni di rinnovamento della politica al servizio delle istituzioni".

Così Paolo Rontani, candidato sindaco per il centrodestra, ha commentato la presenza dell’attuale primo cittadino in questa competizione per le amministrative, a sostegno di Giordano Del Chiaro. Infatti Rontani aggiunge: "Un modo totalizzante, diciamo noi, di concepire la politica e di scarsa fiducia in chi gli potrebbe succedere alla guida del Comune. È il classico comportamento per noi da censurare. C’è chi concepisce la politica e gli incarichi istituzionali come se fossero, per fare un esempio, un mestiere a tempo pieno? Una domanda che a Capannori, purtroppo, potrebbe riguardare altre persone. Se Menesini vuole continuare a servire Capannori lo può fare benissimo con la sua esperienza e la sua posizione politica e non ritornando a fare il consigliere comunale. E’ stata esercitata nel corso degli anni – conclude la nota di Rontani - una vera e propria egemonia con l’occupazione delle istituzioni ad ogni livello. È un sistema che noi vogliamo cancellare, per ripristinare nel nostro Comune una agibilità politica di piena libertà e democrazia. Speriamo che gli elettori ci diano ragione".

Si infiamma, dunque, il duello in vista delle amministrative che l’8 e il 9 giugno prossimi, rinnoveranno il consiglio comunale capannorese.

Ma.Ste.