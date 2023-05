Rombano ”Motori e Sapori” Due giorni di festa in piazza con musica, sfilate e street food

La manifestazione Garfagnana Motori e Sapori di oggi e domani a Castelnuovo ricalca il format vincente di Garfagnana Terra Unica, ma riguarda tutto al mondo dei motori e soprattutto agli eventi motoristici. Anche la location è la stessa della fortunata manifestazione autunnale, ma questa volta Piazzale Chiappini ospiterà un vasto parco auto moto ed un mercato di settore, mentre nella tensostruttura troverà spazio un’area gastronomica con prodotti garfagnini gestita dai club che organizzano manifestazioni motoristiche: insomma un vero e proprio Motor street food.

I visitatori potranno trovare nell’ampia area esterna tutto quel che gravita intorno al mondo dei motori, dalle concessionarie auto e moto ai trattori, dalle auto d’epoca ai moderni mezzi elettrici, dalle moto storiche alle e bike, dagli scooter alle api. Nel piazzale sarà inoltre possibile trovare un piccolo mercato di oggettistica legato al mondo delle moto.

Garfagnana Motori e Sapori non è solo per motociclisti o appassionati di motori, ma anche per tutti coloro che amano la Garfagnana ed i gusti unici dei suoi prodotti, per le famiglie che potranno passare una giornata diversa e in sicurezza e per i bambini che potranno provare il brivido di salire su un trattore gigante o di guidare una minimoto elettrica. Nel pomeriggio, dopo il corteo di moto e auto d’epoca da Piazzale Chiappini per al Municipio di Piazza al Serchio, un ricordo di due giovani motociclisti recentemente scomparsi. La giornata si chiude con l’immancabile musica dal vivo degli After Job Band.

Domani, domenica, giorno dei raduni di moto, di auto e soprattutto delle Api con il terzo Aperaduno della Garfagnana; nel pomeriggio le Api presenti faranno la ‘sciamata‘ con un corteo cittadino ed al rientro sarà eletta e premiata ‘L’Ape Regina‘. Nel pomeriggio sul palco si alterneranno campioni dello sport motoristico del nostro territorio con una sorpresa in videochiamata. In entrambe le giornate ci sarà uno spazio dedicato ai bambini con la possibilità di provare un minitour con i giganteschi trattori e, solo la domenica, girare con le minimoto elettriche in un piccolo circuito appositamente allestito.

Dino Magistrelli