Romanze e arie dedicate al Maestro con Froli e Fiorini

Alle 11 di stamani si aprono le porte di palazzo Orsetti per un evento musicale dedicato al “compleanno” di Giacomo Puccini, nel 165esimo anniversario della sua nascita. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Associazione Club La Bohème di Lucca, ha infatti voluto omaggiare la figura del Maestro, organizzando un concerto per pianoforte (Flavio Fiorini) e voce (Silvana Froli, soprano, nella foto). Il concerto dedicato all’immortale compositore proporrà un percorso fra le romanze da salotto che Puccini compose negli anni precedenti alle grandi produzioni operistiche e alcune arie tratte dalle opere più conosciute. L’evento musicale sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di Buon Natale. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare all’evento di stamattina nella sede comunale in via Santa Giustina. L’ingresso è naturalmente libero e si accede dal portone di via Santa Giustina.