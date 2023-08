Rodolfo Graziani sportivo dell’anno L’ex atleta premiato dal sindaco E a fine agosto la Festa dello Sport

Rodolfo Graziani lo sportivo dell’anno 2023. La Festa dello Sport del Comune di Pescaglia si svolgerà sabato 26 e domenica 27, ma un primo riconoscimento è già stato assegnato dal sindaco Andrea Bonfanti e dall’assessore allo Sport Gabriele Fulvetti all’ex atleta Rodolfo Graziani. Graziani vanta un prestigioso curriculum sportivo: ha partecipato con la Rappresentativa Italiana ai “Jeux Mondiaux Universitaires“ vincendo la medaglia d’oro nei 400 mt. nell’edizione del 1978 a Casablanca e la medaglia d’argento nel 1980 a Montreal. Vince la medaglia d’oro con la staffetta 4x400mt. nei Campionati Mondiali Militari. Vanta inoltre 9 titoli di campione italiano master nei 400 mt. e 400 H. e 52 titoli di campione toscano nei 200 mt., 400 mt e staffetta 4x100. Dal 2000 ricopre la carica di presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia nella prestigiosa sezione di Livorno, una delle più medagliate d’Italia.

Ha ricevuto la Targa “Fedeltà Azzurra“, il Distintivo d’onore della “World Olimpic Association“ e la Stella al Merito Sportivo consegnatagli dal presidente Coni Malagò. Ha ricevuto inoltre dal presidente della Repubblica Ciampi, la medaglia al Merito della Repubblica.

"Lo Sportivo dell’Anno - spiega Bonfanti - è un riconoscimento che il nostro Comune consegna a quei cittadini del territorio che nel tempo si sono distinti per meriti sportivi. Nel 2023 abbiamo deciso di premiare più persone, iniziando a conferire il primo dei nostri riconoscimenti in questa settimana all’ex atleta Rodolfo Graziani. Un premio che, oltre ai prestigiosi risultati ottenuti in carriera, vuole evidenziare anche il sacrificio, la passione e la dedizione che è un esempio per i nostri giovani".

Marco Nicoli